O apelido Silva foi sinónimo de assistência no Burnley-Manchester City

O Manchester City deu um pouco de colorido a uma temporada abaixo das expectativas, na Premier League, ao bater fora de portas o Burnley, por 1-4, na 15.ª jornada da prova. Bernardo Silva e David Silva foram os municiadores de serviço num jogo em que Gabriel Jesus bisou.

Apenas com uma vitória nos últimos cinco jogos em todas as competições, o City estava obrigado a dar uma boa resposta. E o domínio foi total, nesta terça-feira. Com uma posse de bola esmagadora (75%), controlou por completo as operações e sofreu o golo praticamente no único remate desferido pelo Burnley no segundo tempo (aconteceu aos 89’ e o golo foi de Robbie Brady).

Antes, porém, já os “citizens” tinham encaminhado o triunfo. Gabriel Jesus abriu o marcador com um remate em arco, aos 24’, após passe de David Silva, e aproveitou ainda melhor a lesão de Aguero ao bisar aos 50’, respondendo de forma certeira a um cruzamento de Bernardo Silva, antes de o espanhol Rodri fazer o 3-0 com uma recarga, aos 68’. Um pontapé fortíssimo, sem hesitações, de fora da área.

Aos 87’, foi a vez de o suplente argelino Ryad Mahrez fazer o 4-0, a passe de Bernardo Silva, confirmando um resultado que deixa o City no segundo lugar, com os mesmos 32 pontos do Leicester, que só joga na quarta-feira, e a oito pontos do líder destacado Liverpool, que ainda vai receber o vizinho Everton.