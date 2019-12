Lage precisou dos pesos-pesados para evitar novo KO

A exibição não foi tão como há dez dias, em Vizela, para a Taça de Portugal, mas em novo confronto com uma equipa dos escalões secundários, os habituais suplentes do Benfica voltaram a deixar uma imagem débil. Após o empate, no Estádio da Luz, frente ao V. Guimarães, na jornada inaugural da Taça da Liga, o Benfica voltou a não conseguir melhor do que uma igualdade, desta vez na Covilhã (1-1), reduzindo as possibilidades de garantir um lugar na final four da prova.

Três dias depois de golear o Marítimo e três dias antes de uma previsivelmente difícil deslocação ao Estádio do Bessa, Bruno Lage fez o óbvio. Deixando claro qual a ordem das prioridades, o treinador do Benfica colocou o campeonato à frente da Taça da Liga e, na Covilhã, avançaram as habituais segundas linhas. No entanto, tirando Nuno Tavares e Jota, mais ninguém aproveitou a oportunidade.

Em relação ao jogo de sábado contra o Marítimo, Lage manteve apenas Rúben Dias no “onze”, mas a nível táctico pouco ou nada mudou, apesar de as dinâmicas serem diferentes. Mesmo mantendo o 4x2x3x1, a dupla Florentino-Samaris não tem a capacidade de transporte de bola e perfuração de Gabriel e Taarabt, e na frente Gedson e Raúl de Tomás estão a anos-luz de formarem uma parelha tão letal como Chiquinho e Vinícius.

Na pior fase da época - apenas uma vitória nas últimas sete partidas -, o Sp. Covilhã foi mais conservador. Ricardo Soares apresentou cinco novidades em relação ao último jogo na II Liga, mas não abdicou dos seus pilares: Zarabi e Brendon Lucas no centro da defesa; Gilberto no meio-campo; Adriano Castanheira e Bonani nos flancos do ataque.

O Benfica entrou mal no jogo e pareceu demorar a adaptar-se ao frio e à altitude da Serra da Estrela. Logo aos 5’, um desentendimento entre Zlobin e Rúben Dias quase foi aproveitado por Castanheira, mas o remate do extremo, um dos melhores valores da II Liga, acabou por ser travado pelo guarda-redes russo das “águias”.

Positivo/Negativo Positivo Adriano Castanheira Foi uma das figuras da II Liga na época passada e chegou a ser dado como certo no Boavista no Verão, mas manteve-se na Covilhã, onde continua a ser o principal trunfo dos serranos. Contra o Benfica, o extremo português voltou a mostrar que tem talento para palcos maiores do que as divisões secundárias. Negativo Benfica Da defesa ao ataque, pouco se aproveitou da exibição do Benfica na Covilhã. Tal como tinha acontecido na Taça de Portugal contra o Cova da Piedade e o Vizela, os habituais suplentes não aproveitaram a oportunidade dada por Bruno Lage. As excepções foram Jota (mesmo assim não esteve ao seu melhor nível) e Nuno Tavares, que mostrou que pode ser uma boa alternativa a Grimaldo.

Apático, o Benfica parecia replicar a paupérrima exibição de Vizela, mas após desperdiçar uma grande oportunidade - Gedson acertou de cabeça na barra -, o futebol “encarnado” teve uma ténue melhoria e apenas uma grande defesa de Bruno Miguel evitou, em cima da meia hora, de jogo que Raúl de Tomás fizesse o terceiro golo com a camisola das “águias”.

Perante as limitações ofensivas, o treinador benfiquista viu-se obrigado a lançar o primeiro peso-pesado (Vinícius) ao intervalo, mas ainda antes de o brasileiro tocar na bola, o Sp. Covilhã colocou-se a vencer. Quinze segundos após o recomeço - ainda Lage não tinha chegado ao banco de suplentes -, Bonani aproveitou uma carambola na defesa “encarnada” e bateu Zlobin.

Em desvantagem, Bruno Lage viu-se forçado a esquecer o jogo no Bessa: Pizzi e Taarabt entraram aos 62’ e, com o português e o marroquino em campo, a melhoria não foi extraordinária, mas chegou para evitar novo KO, depois do adeus à Champions. As dificuldades dos serranos aumentaram e a pressão final do Benfica foi premiada com o golo de Jota (82’), que, no entanto, não evitou que os benfiquistas fiquem em posição delicada na prova.