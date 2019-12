A história da Albânia que nos chega pelo olhar dos Marubi

Numa das paredes da colecção permanente do Marubi – Museu Nacional de Fotografia, em Shkodër, na Albânia, está aquela que se pensa ser uma das primeiras fotografias que o imigrante italiano Pietro Marubbi (ou Pjetër Marubi) manipulou no seu estúdio albanês. “É provavelmente uma das primeiras collages”, diz o director do museu, Luçjan Bedeni, referindo-se a Giacinto Simini (1860), enquanto acompanha o grupo de jornalistas europeus numa visita guiada àquele que é o primeiro museu de fotografia do país, e um dos mais ricos dos Balcãs por causa do seu arquivo de mais de 500 mil negativos da segunda metade do século XIX até ao fim do século XX.

