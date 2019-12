Casa da Música volta à França em 2020 e traz uma menina-prodígio

A música francesa, do século XIV à actualidade, percorrerá em 2020 toda a programação da Casa da Música, que assim regressa ao reportório de um país que já fora tema da temporada de 2012. Mas a sala portuense associar-se-á também às comemorações dos 250 anos do nascimento de Beethoven com um ambicioso ciclo de concertos, que cruza interpretações inovadoras de obras do compositor alemão – incluindo a integral das sinfonias – com peças contemporâneas inspiradas no seu influente legado.

