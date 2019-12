Como as bactérias mudam de forma para fugir aos antibióticos

As infecções urinárias recorrentes podem ser causadas por bactérias que se “escondem” dos antibióticos. Por outras palavras, as bactérias conseguem alterar a sua própria estrutura temporariamente e assim resistir a esses medicamentos. Quando os antibióticos deixam de estar presentes no corpo, as bactérias retomam a sua forma normal e voltam a atacar. É isso que conclui um estudo publicado na revista Nature Communications, no qual participou a cientista portuguesa Margarida Castro Gomes.

Continuar a ler