Mário Lino volta a negar ter sido usado por Sócrates

O ex-ministro das Obras Públicas e Transportes Mário Lino voltou esta segunda-feira a negar ter sido usado por José Sócrates para favorecer o grupo Lena no projecto do TGV. À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal, onde foi ouvido pelo juiz Ivo Rosa na qualidade de testemunha na Operação Marquês, o antigo governante disse aos jornalistas não ter sido instrumentalizado pelo ex-primeiro-ministro e principal arguido deste processo. “Não sei se vocês são instrumentalizados. Eu não sou”, disse aos jornalistas.

