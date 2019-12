Agência Lusa quer oferecer notícias aos media em troca de aumento da indemnização estatal para 20 milhões

O presidente da Agência Lusa propôs nesta segunda-feira que a empresa noticiosa passe a fornecer gratuitamente um pacote informativo básico alargado a todos os órgãos de comunicação social em Portugal e nos países africanos de língua oficial portuguesa e, em troca, o Governo aumente a sua indemnização pelo serviço público que presta para a fasquia dos 20 milhões de euros anuais.

Nicolau Santos apresentou esta proposta na conferência Financiamento dos Media nesta segunda-feira de manhã, perante o secretário de Estado do Cinema, do Audiovisual e Media, e argumentou que seria uma forma indirecta de o Governo ajudar os media sem que qualquer dos lados sofresse riscos de interferência. “E é muito barato para a importância do que pode estar em jogo para os órgãos de comunicação social nacionais e dos PALOP" - a sua sobrevivência a prazo, argumentou.

No entanto, vincou o gestor, haveria duas condições a assegurar: que o financiamento anual da agência noticiosa pública fosse aumentado dos actuais cerca de 13 milhões de euros para 20 milhões, que os planos financeiros passassem a ser a dez anos e não a três como hoje - evitando “hesitações e equívocos quando os governos mudam” -, e que a empresa tivesse “autonomia de gestão” para participar em projectos e fazer investimentos para captar novas receitas.

Admitindo que, se Mário Centeno ali estivesse a ouvir “dava-lhe alguma coisa má” porque a proposta tem por base um aumento exponencial da despesa pública, Nicolau Santos especificou que o tal pacote informativo seria apenas de texto e som (este último para as rádios) e não incluiria nem vídeo nem fotografia, que são conteúdos muito mais caros de produzir. Antes da crise, a Lusa tinha uma compensação pública bruta de 15 milhões de euros, depois reduziu-se para dez milhões e agora é de cerca de 13 milhões. Mas a esse valor acrescenta as receitas dos serviços que vende aos media.

“Sabemos que as redacções estão cada vez mais depauperadas, a perder memória, proletarizadas, necessitam de apoio para chegarem a conteúdos que não têm capacidade de produzir”, afirmou o gestor da Lusa, lembrando que a agência é um “instrumento” de produção de conteúdos para terceiros que “tem como função defender a língua portuguesa e os interesses estratégicos do Estado português”. Nesse sentido, ajudar à sustentabilidade dos media, que são também eles o garante da democracia, é um interesse estratégico do Estado, argumentou Nicolau Santos.

Fomentar a literacia mediática sim, dinheiro talvez não

Antes, o secretário de Estado Nuno Artur Silva, havia considerado que os problemas da comunicação social precisam de uma abordagem “integrada” e não se resolvem com “respostas óbvias e soluções únicas e isoladas”. O governante prefere, por isso, apostar no alargamento do plano nacional de literacia mediática em vez de avançar com incentivos fiscais como a dedução de assinaturas no IRS ou mesmo a oferta de assinaturas a estudantes. “Temos de apreciar no concreto os reais impactos destas medidas [de oferta]”, avisou no arranque da conferência, que decorre nestas segunda e terça-feiras em Cascais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nuno Artur Silva vincou ser fundamental robustecer as campanhas de estímulo à leitura da imprensa através da medidas do plano de literacia mediática, para fomentar o espírito crítico e o consumo de conteúdos de comunicação social. Para isso, é preciso unir esforços dentro entre as tutelas da Cultura, da Economia, da Educação e do Ensino Superior e Ciência, mas também envolver mais as empresas do sector e os próprios jornalistas, o poder local e as universidades. Sobre a taxação às multinacionais da comunicação como a Google e a Facebook, disse não partilhar da ideia de que Portugal possa, sozinho, fazer-lhes frente - como a França está a tentar fazer.

Mesmo assim, o secretário de Estado trazia uma proposta simbólica: vai propor que a regra legal que obriga todas as publicações a entregarem 14 exemplares em papel de cada edição (jornais e revistas) na Biblioteca Nacional seja substituída pela entrega em formato electrónico. E acrescentou que o Governo vai continuar a reforçar os apoios à imprensa local e regional com a comparticipação do custo de expedição e também com incentivos ao emprego e formação, digitalização, acessibilidade e desenvolvimento de parcerias estratégicas.

Cofina ataca sindicato: “Quem tem medo do jornalismo livre?” Os directores de sete publicações da Cofina assinaram um editorial conjunto em que criticam o Sindicato dos Jornalistas por, aparentemente, as empresas de media do grupo não terem sido convidadas para os diversos painéis da conferência. “Por ocasião do debate sobre os desafios que enfrentam os media, organizado pelo Sindicato dos Jornalistas, verificámos que todos os jornalistas que dirigimos foram afastados da discussão”, lê-se no texto intitulado “Quem tem medo do jornalismo livre”. “Não existe nenhum critério racional que justifique este silenciamento, pelo que somos levados a concluir que os organizadores do debate ou têm fobia do jornalismo livre, ou pretendem censurar estas centenas de profissionais pela única razão de trabalharem para o mesmo grupo económico. Ora, nós somos jornalistas livres e dirigimos jornalistas livres que, como todos os jornalistas, merecem e exigem respeito”, acrescentam. Classificando a conferência de “caricatura de debate democrático”, o texto avisa que os directores das publicações da Cofina não pactuarão, em caso algum, com “censores, tutelas intelectuais, vozes do dono, jornalistas amestrados ou sindicatos que encontram nas águas pútridas o seu ambiente natural”. O editorial é assinado pelos directores do Negócios (André Veríssimo), do Record (Bernardo Ribeiro), do Correio da Manhã e CMTV (Carlos Rodrigues), do Destak (Diogo Torgal Ferreira), da Sábado (Eduardo Dâmaso), da TV Guia (Luísa Jeremias) e da Máxima (Manuel Dias Coelho). Maria Lopes