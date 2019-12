Queres ver Greta Thunberg a segurar no teu álbum favorito? Só tens de pedir a este Instagram

Todos conhecemos a imagem de Greta Thunberg a segurar um cartaz onde anuncia a greve às aulas pelo clima: "Skolstrejk for klimatet", lê-se em sueco. Mas e se, em vez de um cartaz, a jovem segurasse na capa de um álbum? E se pudesses ser tu a escolher o álbum?

Há uma conta de Instagram que torna tudo isto possível: @gretaholdingyourfavalbum "aceita bons pedidos tugas" e coloca álbuns portugueses nas mãos da activista sueca (ou "deusa climática", como lhe chamam os criadores — que também pertencem à organização da Greve Climática Estudantil — na descrição da página). A ideia da página é "publicitar a vinda da Greta a Portugal" e, por isso mesmo, utilizam em todas as publicações a hashtag #MakePortugalGreta. "Pegámos numa tendência que tem vindo a dominar a Internet nos últimos tempos e adaptámo-la à mensagem que queríamos passar", explicam os criadores da página António Figueira, Francisca Moura dos Santos e Sofia Vogensen. A "estratégia de marketing" acabou por dar lugar a "muitas gargalhadas" — sempre "sem descredibilizar a vinda da activista". O Monstro Precisa de Amigos, dos Ornatos Violeta, O Planeta Tem os Dias Contados, dos Capitão Fausto, Adoro Bolos, de Conan Osiris ou Anjo da Guarda, de António Variações, são alguns dos álbuns que já foram, graças à magia do Photoshop, parar às mãos de Greta.

A activista chega a Portugal esta terça-feira, 3 de Dezembro. Prevê-se que o barco onde viaja atraque na Doca de Santo Amaro, em Lisboa, às 8 horas, onde será recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, activistas pelo clima e alguns deputados. Depois de uma conferência de imprensa, a jovem deverá seguir para um hotel, antes de partir para Madrid, onde irá participar na cimeira sobre as Alterações Climáticas (COP 25). E quão typical seria se Greta desembarcasse em Portugal a segurar no Filho do Recluso, de Júlio Miguel e Lêninha?

Texto actualizado às 17h36 de 2 Dezembro: foram acrescentadas declarações dos criadores da página ao P3.