Crescimento ou desenvolvimento?

É de uso comum, espoletado pelo jargão económico, falar-se de crescimento dos países e do que isso comporta de “bom”. Mas também muitos de nós sabem - ou deviam saber - que é impossíel o crescimento infinito num planeta finito. Menos gente ainda saberá - ou quererá saber - que crescimento é bem diferente de desenvolvimento, e usam o primeiro como quase sinónimo do segundo, pois só pensam em “aumentar” em vez de “melhorar”. Eu tenho a felicidade de ser médico - e, mais a mais, pediatra - e sei bem que crescer se avalia de forma paramétrica, enquanto que o desenvolvimento se avalia por funcionalidade. Vem isto a propósito - e serve como aviso - de Ursula von der Leyen “querer centrar o seu combate à alterações climáticas como estratégia de crescimento da UE” ( PÚBLICO de 28/11), enquanto a OCDE pede que “os países “ricos” não ajudem os países em desenvolvimento com tecnologia que use combustíveis fósseis” (RTP1, 28/11). Entendam-se meus senhores, pois a linguagem é um meio de transmitir pensamento e convém, como é o caso que a gente do “pensamento crítico”, como devia ser o caso, não se (nos) confunda, Senão até podemos pensar que há intenção dolosa e não somente negligência no dizer...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

SOS pediatria?

Muito se tem falado na carência de médicos pediatras no Sul do país especialmente na região de Lisboa. Do Norte ninguém fala porque na área metropolitana do Porto há muito que foi feita uma racionalização dos serviços de urgência pediátrica. Então como se explica esta disparidade? Participei, recentemente, no Congresso Nacional de Pediatria e pude constatar que os índices de cobertura da população pediátrica no Norte são muito superiores aos de Lisboa e vale do Tejo. Porquê? Será que os pediatras do Norte são excepcionais ou será que os directores dos serviços souberam atempadamente resolver o assunto? [...] Não faltam pediatras, falta reorganizar os serviços, com a dedicação exclusiva e com o número suficiente de especialistas (que dispense os tarefeiros bem pagos e desinseridos do serviço) para cuidar das crianças e dar a melhor formação aos jovens internos de especialidade. Tudo aparentemente fácil e sem os grandes custos de que tanto falam.

José Carlos Palha, Gaia

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fuga ao fisco

Alguns dos concelhos com mais baixo rendimento do país apresentam o maior número de automóveis registados topo de gama. Apesar de se tratar de uma média, os resultados são verdadeiramente surpreendentes e impõem uma análise mais aprofundada, sobretudo por parte das autoridades fiscais. Estes resultados evidenciam uma grande diferença entre os rendimentos declarados e os rendimentos reais, permitindo não só a fuga e evasão fiscais, mas também que certos municípios beneficiem de fundos Europeus de Coesão. Assim sendo, seria importante exercer uma fiscalização mais apertada destes negócios ocultos e determinar, de forma mais apurada, o rendimento dos concelhos.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim