Três socorristas morrem em acidente de helicóptero em França

Os três ocupantes de um helicóptero de resgate morreram perto de Marselha na noite deste domingo, anunciou o ministério do Interior francês nesta segunda-feira. O helicóptero tinha saído para prestar apoio às pessoas afectadas pelo mau tempo e chuvas fortes dos últimos dias em França, que causaram ainda duas outras mortes.

“As ligações de rádio e radar foram interrompidas enquanto o helicóptero se dirigia a uma missão de reconhecimento e salvamento”, afirmou em comunicado o ministro do Interior, Christophe Castaner, citado pelo Le Monde. “Os três ocupantes do helicóptero foram encontrados mortos à 1h30 perto de Rove [em Bouches-du-Rhône].” Ainda não é conhecida a causa do acidente, mas as autoridades pensam que pode ter sido por visibilidade reduzida devido ao nevoeiro.

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, lamentou, no comunicado, a morte dos três homens e elogiou o “empenho excepcional” com o qual se envolveram nas buscas. “O nosso país perde três heróis que deram a sua vida para proteger a dos franceses”, assinalou.

O Sudeste de França tem sido alvo de fortes chuvas e inundações nos últimos dias. Além da morte dos três socorristas, a morte de dois homens foi confirmada pelo município do departamento de Var. Os dois homens tinham ido ver como estavam os seus animais quando foram arrastados pelas águas.

Nas primeiras horas desta segunda-feira, a Météo France levantou o alerta vermelho nos dois departamentos mais afectados, Var e Alpes-Marítimos, embora tenha mantido o alerta laranja nas zonas costeiras, uma vez que continuam as fortes chuvas.

As escolas e alguns institutos permanecem fechados nalguns locais. A principal auto-estrada, a A8, que liga a Côte d'Azur a Itália, foi reaberta durante a noite. com Lusa