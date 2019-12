Manifestação pelo clima: “Não é só o efeito Greta, é a degradação climática que está aí”

Tem apenas 16 anos, mas já acumula prémios, discursa perante os líderes mundiais e tem murais com o seu rosto pintados em diferentes locais. A sueca Greta Thunberg iniciou, sozinha, uma greve às aulas pelo clima em Agosto de 2018 e pouco mais de um ano depois é a incontestável estrela dos protestos contra a incapacidade do mundo em lutar contras as alterações climáticas. Na sexta-feira espera-se que esteja entre os manifestantes que vão percorrer as ruas de Madrid, entre muitos outros milhares de jovens. Há várias associações portuguesas a juntar-se ao protesto.

