Jornalistas da Bloomberg News serão barrados nos comícios de Trump

A campanha de recandidatura de Donald Trump revelou, esta segunda-feira, que irá barrar jornalistas da Bloomberg News. Este órgão de comunicação social – que integra a empresa especializada em informação financeira – é detido pelo bilionário Michael Bloomberg, dono de uma das dez maiores fortunas do mundo. O magnata anunciou no início de Novembro a intenção de ser o candidato democrata nas próximas eleições presidenciais, formalizando a candidatura semanas depois.

O New York Times escreve que a decisão de afastar os jornalistas da Bloomberg News é uma forma de retaliação contra a decisão da organização de não investigar os candidatas democratas após a entrada do magnata na corrida presidencial. Este afastamento de certos órgãos de comunicação não é nova para Trump: em 2016, o Washington Post, o Politico e o BuzzFeed News foram afastados de eventos da campanha do então candidato, acto que simbolizou a abertura de guerra aos órgãos de comunicação social mais próximos do lado democrata.

Mas não é só Donald Trump a ser alvo de críticas. O director da campanha do Presidente norte-americano, Brad Parscale, acusou a Bloomberg News de parcialidade. Os editores deste órgão de comunicação social deram instruções aos jornalistas para evitar “investigações profundas” a Michael Bloomberg e a outros candidatos do Partido Democrata.

“Visto que eles [Bloomberg News] declararam a sua parcialidade abertamente, a campanha de Trump não atribuirá credenciais aos representantes deste órgão de comunicação para comícios ou outros eventos da campanha eleitoral”, afirmou Brad Parscale, numa nota de imprensa publicada esta segunda-feira. O director de campanha escreveu ainda que qualquer colaboração com a Bloomberg News será analisada “caso a caso”.

Foto Declaração assinada pelo director de campanha de Trump TWITTER

Esta alegada “proibição” não é nova para os cerca de 2700 profissionais que trabalham na redacção da Bloomberg News. Enquanto o magnata esteve no cargo de mayor de Nova Iorque, cobertura da vida pessoal de Michael Bloomberg e da sua fortuna não era permitida.

O magnata é um dos principais críticos de Donald Trump. Ao longo dos anos, doou vários milhões de dólares a políticas presentes na agenda Democrata: controlo de armas, legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, combate às alterações climáticas, legalização da interrupção voluntária da gravidez, entre outras. De acordo com uma fonte próxima do milionário, Michael Bloomberg – com uma fortuna avaliada em 55 mil milhões de dólares – não aceitará doações para a sua campanha e rejeitará o salário inerente às funções de Presidente dos Estados Unidos.