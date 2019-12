Amazon retira de venda produtos com imagens de Auschwitz

A Amazon retirou de venda vários objectos com imagens do campo de concentração nazi de Auschwitz na sequência de uma onda de protestos.

Entre os itens havia saca-rolhas, decoração para árvores de Natal e tapetes para ratos de computador, em que estavam impressas imagens dos muros do campo ou de pormenores como os carris por onde chegavam os comboios com os prisioneiros.

O caso foi denunciado pelo Museu Memorial de Auschwitz, através da sua conta de Twitter, que pediu à gigante norte-americana do retalho online para retirar os produtos “perturbadores e desrespeitadores” da memória das vítimas do Holocausto. A organização agradeceu a resposta dos utilizadores da rede social que multiplicaram as queixas junto da Amazon.

As mercadorias acabaram por ser retiradas e a Amazon pediu aos vendedores que respeitem as “regras de venda” e avisou que “aqueles que não o fizerem serão sujeitos a acções, incluindo o potencial cancelamento das suas contas”.

Não é a primeira vez que o Museu de Auschwitz alerta para a venda online de produtos considerados ofensivos da memória das vítimas dos crimes nazis. Em Agosto, o museu denunciou dois sites que comercializavam almofadas e capas para telemóveis com imagens de campos de concentração.