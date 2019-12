De Lisboa a Xangai só há uma fronteira que não tem linha ferroviária electrificada: entre Portugal e Espanha

Greta Thunberg bem pode tentar escolher modos de transporte amigos do ambiente na sua deslocação para Madrid, mas de comboio eléctrico é que não conseguirá viajar entre as duas capitais. Poderá fazê-lo depois para regressar à Suécia e, no limite, até poderá ir até Vladivostok, no outro extremo da Sibéria, ou seguir até Pequim e Xangai, sempre em comboios eléctricos. Entre os dez a 12 países que seria necessário atravessar, apenas entre Portugal e Espanha não há uma única fronteira ferroviária que tenha linhas electrificadas.

