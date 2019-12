Mundial de 49er arranca em Auckland com dois portugueses

Com uma vaga olímpica já assegurada na classe de 49er, Portugal está representado no Mundial da categoria pela dupla de velejadores Jorge Lima e José Costa, que encara a competição na Nova Zelândia como “um importante treino”.

“Para eles será um treino de preparação muito importante, que lhes permitirá também estar entre a elite da classe”, disse à agência Lusa Rui Reis, coordenador do projeto olímpico e de alto rendimento da Federação Portuguesa de Vela (FPV).

A dupla formada por Jorge Lima e José Costa já assegurou uma vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e deverá representar o país na competição que decorrerá no Japão, entre 24 de julho e 09 de agosto.

Jorge Lima e José Costa, que já estão em Auckland há mais de duas semanas, deverão entrar em competição na terça-feira, para a primeira regata de apuramento, estando a regata das medalhas marcada para 08 de dezembro.

Rui Reis explicou que os dois portugueses “estão a trabalhar com um treinador local” e alertou para as condições excecionais do local onde decorrerá a competição.

“É o primeiro Mundial na Nova Zelândia e vai disputar-se num local um pouco diferente do habitual e desconhecido para todos. Será em águas internas, numa baía, e não em mar aberto”, explicou Rui Reis.

O responsável da FPV minimizou os possíveis efeitos negativos do calor e da humidade excessivos durante os Jogos Olímpicos de 2020, durante as provas de vela, que decorrerão em Enoshima, a cerca de 50 quilómetros da capital nipónica.

“A vela tem diferenças em relação à maioria das outras modalidades, por se disputar na água. Os efeitos vão sentir-se sobretudo antes das competições, com os atletas a estarem obrigados a usar chapéus e coletes especiais”, referiu.

Nas restantes classes olímpicas da vela - laser, radial, 470 e RS:X - Portugal vai tentar o apuramento para Tóquio2020 nos Europeus, que se disputam em abril, na cidade italiana de Génova.