FC Porto vence Paços com um golo para ver e rever

O FC Porto fechou a 12.ª jornada da Liga de futebol com um triunfo sobre o Paços de Ferreira (2-0) que lhe permitiu repor em dois pontos a desvantagem face ao líder e aumentar a distância para o terceiro classificado. No Estádio do Dragão, o momento alto da noite teve assinatura de Zé Luís, autor de uma obra-prima.

Foi Loum quem inaugurou o marcador aos 18’, num golpe de cabeça que deu o melhor seguimento a um pontapé de canto. Mais uma vez, os “dragões” voltavam a fazer a diferença numa bola parada ofensiva.

A infelicidade de Aboubakar, aos 38’, acabou por ser a sorte de Zé Luís. O camaronês, que tinha bisado a meio da semana diante do Young Boys, foi substituído com queixas numa coxa e para o seu lugar entrou o reforço cabo-verdiano, contratado nesta temporada.

Foi dele, de resto, o lance mais vistoso da partida. Ao 76’, Alex Telles cruzou a bola para a área e Zé Luís, entre o lateral e o central, recebeu de peito de costas para a baliza e, sem deixar a bola cair, fez uma espécie de meia-bicicleta que levou a bola ao ângulo da baliza de Ricardo.

Foi a estocada final num Paços de Ferreira que ainda tentava tirar algo do jogo, mas que termina a jornada tal como começou, abaixo da linha de água, com oito pontos.