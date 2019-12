Bruno Lage “perdoou” Gabriel pela expulsão frente ao Marítimo

No último jogo do Benfica, frente ao Marítimo, no passado sábado, Gabriel foi expulso por acumulação de amarelos. A falta de cuidado do jogador na abordagem irritou Bruno Lage – que queria fazer entrar Raúl de Tomás –, mas o caso já está sanado.

“Foi uma situação diferente, mas nós temos de entender o jogador. É isto que o torna especial e muito importante para a nossa equipa: a vencer por 4-0 com o Marítimo, disputa aquele lance como se fosse o último, e, com um cartão amarelo, é expulso”, disse Lage, à BTV. E fechou a polémica: “É um jogador especial, muito importante para a nossa equipa e que vive o jogo com esta intensidade. E, por isso, este é um não assunto”.

Na antevisão do jogo frente ao Sporting da Covilhã, da Taça da Liga, marcado para terça-feira (20h15), o técnico “encarnado” falou da obrigação de fazer um bom jogo. “Não conseguimos vencer o primeiro jogo [empate com o V. Guimarães] e estamos todos em igualdade pontual no nosso grupo. Para este jogo nós temos a ambição e a obrigação de vencer, fazer um bom jogo e marcar golos”.