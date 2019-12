Brescia despede treinador contratado há um mês

O Brescia anunciou nesta segunda-feira, através do site oficial, o despedimento do treinador Fabio Grosso, que chegara ao clube há um mês e que abandona o cargo apenas com três jogos realizados pelo clube.

O técnico de 42 anos, que representou a selecção italiana por 48 vezes enquanto jogador, somou três desaires, encaixando 10 golos sem que o Brescia tivesse apontado um único. A mais recente derrota aconteceu diante em casa, diante da Atalanta (0-3).

Eugenio Corini subentra a Fabio Grosso sulla panchina del Brescia.



?? https://t.co/5BLjI7EMaw pic.twitter.com/AO6BtJFE5h — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) December 2, 2019

Para ocupar a vaga deixada por Fabio Grosso, a direcção do clube decidiu chamar o técnico que tinha despedido no dia 3 de Novembro, Eugenio Corini.

Último classificado da Série A, com sete pontos em 13 jogos, o Brescia venceu pela última vez no dia 21 de Setembro.