Pearl Jam regressam à Europa (mas deixam Portugal de fora)

É um regresso à Europa mas, para já, Portugal fica fora da rota. Os norte-americanos Pearl Jam anunciaram esta segunda-feira o calendário da digressão europeia de 2020, com 12 datas confirmadas para já.

A banda de Eddie Vedder arranca a tournée continental em Frankfurt, na Alemanha, a 23 de Junho, e termina em Amesterdão, na Holanda, a 22 de Julho. Pelo meio estão agendados concertos em Berlim, Londres, Paris e Viena, entre outras paragens (veja a lista completa mais abaixo).

O último concerto dos Pearl Jam em Portugal aconteceu em Julho de 2018 no festival NOS Alive, em Algés, depois de oito anos de ausência dos palcos nacionais. A banda de Seattle, estado norte-americano de Washington, estreou-se em Portugal em Novembro de 1996 com dois concertos no entretanto demolido Pavilhão do Dramático de Cascais.

Para além de várias passagens dos Pearl Jam por Portugal, também Eddie Vedder pisou a solo os palcos nacionais, em 2012, no Sudoeste, em 2014, no Meco, e mais recentemente em Junho deste ano na Altice Arena de Lisboa.

23 de Junho – Frankfurt, Alemanha - Festhalle

25 de Junho – Berlim, Alemanha – Waldbühne

27 de Junho – Estocolmo, Suécia – Lollapalooza

29 de Junho – Copenhaga, Dinamarca – Royal Arena

2 de Julho – Werchter, Bélgica – Rock Werchter

5 de Julho – Imola, Itália - Autódromo Enzo e Dino Ferrari

7 de Julho – Viena, Áustria – Wiener Stadthalle

10 de Julho – Londres, Reino Unido – British Summer Time Hyde Park

13 de Julho – Cracóvia, Polónia – Tauron Arena

17 de Julho – Zurique, Suíça – Hallenstadion

19 de Julho – Paris, França – Lollapalooza

22 de Julho – Amesterdão, Holanda – Ziggo Dome