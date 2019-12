Esta espada de D. Miguel voltou a casa

Esta é uma espada de cerimónia em ouro, prata e aço, com um talim de veludo vermelho bordado, usado para a colocar a tiracolo, que tem por fecho uma serpente cujos olhos são dois brilhantes. Ninguém se atreveria a usá-la em batalha. É o presente de uma irmã para um irmão mais novo e tem uma data simbólica na lâmina, 1820, ano da revolução liberal do Porto que procurou pôr fim ao absolutismo em Portugal (também tem a de 1829, mas já lá iremos). Uma data que aqui parece mais um equívoco do que um marco no calendário, já que esta espada pode ser vista como um símbolo do poder absoluto.

