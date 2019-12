A árvore portuguesa de 2020 é o castanheiro de Vales, em Tresminas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Com cerca de mil anos, tem 21 metros e um perímetro de tronco de 14 metros. Com 1848 votos, este castanheiro (Castanea sativa) venceu a votação online Árvore do Ano 2020 e representará Portugal no concurso Árvore Europeia do Ano.

Por ordem decrescente na votação online, ficou a oliveira do Mouchão, em Abrantes (com 1493 votos), a canfoeira de Bencanta, em Coimbra (com 1250 votos), seguidas da azinheira das Furnas (na ilha de São Miguel), o carvalho de Calvos (Póvoa do Lanhoso), um carvalho de Viseu, um pinheiro bravo designado “prior de Tibães” (de Braga), um metrosidero e um bordo-do-japão do Jardim Botânico do Porto, a oliveira de Pedras D’El Rey (em Tavira) e um híbrido entre as espécies Quercus faginea e Quercus robur do Instituto Superior de Agronomia (em Lisboa).

“O castanheiro de Vales é uma árvore majestosa e milenar, localizada em propriedade privada, por onde se chega atravessando paisagens agrícolas e florestas de encantar”, refere-se num comunicado da União da Floresta Mediterrânica – UNAC, que organizou o concurso. Refere-se ainda que, como está num terreno privado, o seu proprietário convida todos os que por lá passam a entrar nesse terreno. “Trata-se de uma das mais grossas árvores do nosso país, cuja cavidade do tronco guarda muitas histórias do tempo em que o castanheiro era o ponto de referência das brincadeiras das crianças.”

Em 2018, a árvore portuguesa foi o Sobreiro Assobiador da aldeia de Águas de Moura (no concelho de Palmela), que acabou por ficar em primeiro lugar no concurso Árvore Europeia do Ano. Já em 2019 a escolha foi a Azinheira Secular do Monte do Barbeiro, que fica a cerca de sete quilómetros da aldeia de Alcaria Ruiva no concelho de Mértola, que ficou em terceiro lugar no concurso europeu.

Em Fevereiro de 2020, abrirá a votação online para a escolha da Árvore Europeia do Ano. O castanheiro de Vales estará aí em votação.