Contacto da SOS Racismo indicado pela Google é do PNR

O número de telemóvel que surge associado na pesquisa do Google à associação SOS Racismo pertence, na verdade, ao Partido Nacional Renovador (PNR), um partido de extrema-direita. A denúncia foi feita, este sábado, pela SOS Racismo, num comunicado partilhado na rede social Facebook.

“Fomos alertados por uma pessoa que foi ao Google procurar [o contacto telefónico da SOS Racismo], em vez de ir directamente ao site, e no Google estava o telefone do PNR”, explica ao PÚBLICO o dirigente do SOS Racismo José Falcão.

A SOS Racismo apercebeu-se do erro na sexta-feira ao final da tarde. No entanto, desconhece há quanto tempo aquela informação está disponível no Google ou quantas pessoas e entidades, por engano, entraram em contacto com o PNR.

“As pessoas quando vão procurar SOS Racismo vão ao site, mas na pesquisa no Google aparece esse número. Não fazemos ideia de há quanto tempo e quantas pessoas é que ligaram para lá”, acrescenta José Falcão, garantindo que a situação já foi reportada ao Google.

A denúncia foi feita pela SOS Racismo através de um comunicado, onde a associação revela que foi alertada por uma cidadã “para o facto de o número de telemóvel que vem indicado no motor de busca Google, como pertencendo ao SOS Racismo, estar de facto atribuído ao PNR”.

“Na verdade, utilizando o Google e pesquisando por ‘SOS Racismo’, o site disponibiliza a informação sobre a morada da sede da associação [que está correcta] e um número de telemóvel — 964 378 225 — que não corresponde a nenhum contacto da associação”, sublinha a nota.

A SOS Racismo diz ter feito depois uma pesquisa pelo respectivo número de telemóvel, tanto no site de pesquisa de contactos sync.me, como na própria página online do PNR, tendo verificado que o contacto “está em nome deste partido e é apresentado como o seu contacto oficial”. A associação diz ainda desconhecer “que tipo de informação terá sido prestada a estas pessoas e qual o uso dado à informação recolhida”.

Há pelo menos uma situação em que outra entidade foi induzida em erro: a newsletter do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes Serpa/Pias, de Setembro, lista aquele número de telefone como pertencendo à SOS Racismo. Existe também um ficheiro de geolocalização da Câmara Municipal de Lisboa que liga a associação ao mesmo contacto.

A SOS Racismo classifica esta situação de “gravíssima” e garante que “tudo fará para que a informação verdadeira seja reposta no Google, e para que os responsáveis sejam identificados e punidos”.

O respectivo número é disponibilizado no site do PNR para contactos em dias úteis das 9h às 18h. O PÚBLICO tentou entrar em contacto este domingo, no entanto, a chamada não foi atendida.

Os dados fornecidos na ficha de informação apresentada pelo motor de pesquisa são compilados automaticamente através de um algoritmo, segundo os guias da Google disponíveis na Internet. “O algoritmo da Google encontra informação, como o nome do site, a informação de contacto empresarial, e os perfis nas redes sociais, que está publicamente disponível na Internet. É possível actualizar ou fornecer mais informação sobre o seu site para ter mais alcance nos resultados das pesquisas. Se for confirmado como um representante oficial, é possível actualizar o painel e corrigir a informação que a Google apresenta automaticamente.”