“Narcosubmarino”: polícia espanhola já deteve quatro suspeitos. Um deles é o piloto

As autoridades espanholas já detiveram quatro homens suspeitos de estarem envolvidos no caso do submergível com mais de 20 metros que cruzou o Atlântico, a partir de um país da América Latina, com cerca de três toneladas de cocaína a bordo.

De acordo com o El País, a polícia espanhola deteve esta semana dois homens galegos: um deles foi o piloto do submersível que ficou encalhado junto a uma praia galega, no município de Cangas, na Galiza. O outro terá sido o contacto que os três tripulantes da embarcação tinham em terra para os ajudar em caso de necessidade. O homem, que foi detido em sua casa esta sexta-feira, chegou mesmo a ir até à praia para ajudar os outros três suspeitos quando estes decidiram, numa primeira fase, tentar afundar o submergível, e, depois de não o conseguirem, a abandonar o “narcosubmarino”.

O jornal espanhol revela também que os agentes estarão agora a investigar a organização de tráfico de drogas à qual os três homens pertencem.

O submergível, apreendido na Galiza na segunda-feira após uma perseguição que levou os tripulantes a tentar afundar a embarcação, passou antes ao largo da costa portuguesa, num trajecto que foi acompanhado pela PJ. A operação teve o apoio da Marinha e da Força Aérea, as entidades com meios técnicos capazes de detectar uma embarcação que não quer ser encontrada. O submarino passou a “bastante distância” da costa portuguesa, distância essa que foi diminuindo à medida que se foi aproximando da costa galega.

Foi a primeira vez que se confirmou o uso deste tipo de embarcação para traficar droga para a Europa, um modus operandi que as redes internacionais já usavam para transportar cocaína da Colômbia para os Estados Unidos da América, explicou ao PÚBLICO nessa segunda-feira um responsável português ligado ao combate do narcotráfico.

A bordo seguiriam três tripulantes. Dois, de origem equatoriana, foram detidos logo no domingo pelas autoridades espanholas e o terceiro, o piloto, conseguiu fugir. As polícias espanholas montaram uma aparatosa operação de busca, mas só esta sexta-feira conseguiram capturar o suspeito. Tal como avançaram o jornal La Voz de Galicia​, o piloto tem nacionalidade espanhola e conhecia bem as praias de Cangas.

A operação internacional, coordenada pelo Centro de Análise e de Operações contra o Narcotráfico Marítimo (MAOC-N, na sigla inglesa), que envolveu as autoridades portuguesas e espanholas, permitiu uma vitória considerável no combate ao tráfico de droga.