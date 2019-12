Veleiro encalha na Figueira da Foz. Tripulante com prognóstico reservado

A mulher tripulante do veleiro que encalhou este domingo numa praia da Figueira da Foz, com cerca de 50 anos, ficou ferida com gravidade e está com prognóstico reservado, enquanto o homem encontra-se estável, disse fonte hospitalar.

O casal, de nacionalidade francesa, navegava na embarcação de 12 metros em direcção a Cascais, quando a embarcação encalhou na praia do Cabedelo, a sul da cidade, cerca das 10h30 deste domingo.

Fonte do Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) disse à Lusa que a mulher, que estaria em paragem cardiorespiratória quando foi retirada da água, foi transferida para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e está com prognóstico reservado.

Já o homem está internado em situação estável no HDFF, permanecendo em observação.

De acordo com informação fornecida à Lusa pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, após o alerta, os dois tripulantes foram resgatados depois de se atirarem à água: primeiro o homem, apenas com ferimentos ligeiros, e mais tarde, às 11h23, a mulher, que se encontrava em paragem cardiorrespiratória.

A embarcação, que estava fundeada a cerca de 50 metros da linha de costa, numa zona de forte rebentação até cerca das 17h deste domingo, acabou por partir a amarra que tinha e navegou à deriva mais para sul, encalhando na areia a poucos metros de distância do primeiro esporão ali existente, no extremo sul da praia do Cabedelo.

O veleiro está adornado e apresenta diversos danos, aparentemente por acção da ondulação, constatou a Lusa no local.

No local, nas operações de socorro às vítimas, estiveram meios aquáticos e terrestres da Capitania da Figueira da Foz, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Polícia Marítima e das corporações dos Bombeiros Sapadores e Voluntários da cidade.