Bloco de Esquerda quer fixar idade da reforma nos 65 anos

Reduzir a idade de reforma para os 65 anos, acabar com o factor de sustentabilidade nas pensões de regimes especiais e baixar um ano na idade legal da reforma por cada ano acima dos 40 anos de descontos. Estas são as três propostas que o Bloco de Esquerda irá entregar no Parlamento para contrariar a tendência de aumento da idade da reforma como consequência do aumento da esperança média de vida.

