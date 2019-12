Spelfie, a app que usa satélites para tirar fotos a partir do espaço

Chama-se Spelfie e permite imortalizar momentos a partir do espaço. Indicada para organizadores e participantes em eventos de larga dimensão, a aplicação gratuita, disponível para Android e iOS, recorre à rede satélite da Airbus para captar fotografias. Mas, para já, só pode ser utilizada nos acontecimentos listados na aplicação.

Para tal, o utilizador deve tirar uma selfie através da aplicação, no exacto momento em que o satélite capta uma foto geral do local a partir do céu. Horas depois, vai receber a imagem aérea justaposta ao seu retrato, tendo assim acesso às duas perspectivas.

Foto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os utilizadores têm de estar atentos à hora e ao local exactos da passagem do satélite, para estarem a postos para a fotografia. O céu deve estar limpo, para não serem fotografadas apenas nuvens. Citado pelo Guardian, Anthony Burr, porta-voz da empresa sediada em Glasgow, revelou que no futuro espera que as imagens fiquem disponíveis “em minutos”.

A primeira spelfie aconteceu em Junho durante o Bye bye plastic bags Bali, uma acção do movimento ecológico da activista Isabel Wijsen numa praia da Indonésia. Na fotografia aérea é possível ler a mensagem Act Now ("Aja agora”, em português), representada na areia. O momento está retratado em Saving Our Beautiful Bali, um documentário da BBC protagonizado por Wijsen.

Mais populares A carregar...

Ainda em fase de expansão, a aplicação já captou a atenção da Expo 2020 e da Fifa, que estão interessadas na sua utilização para fins promocionais, avança o TechRound. O objectivo é que, um dia, a app possa ser utilizada a qualquer momento, por exemplo, uma pessoa pode “estar no Grand Canyon e a aplicação irá informar se o satélite está a passar”, explica o porta-voz.