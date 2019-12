Black Friday

Vivemos em plena sociedade de consumo e todos disso nos aproveitamos, até as “ esquerdas-festivas “, que têm um discurso de igualdade, liberdade, fraternidade e tudo mais. E, tal como nos dias de promoções a 50% de tudo e mais alguma coisa, vai haver a necessidade imperiosa de comprar, comprar, comprar, mesmo “algo” que não nos tenha qualquer utilidade. E que ficará bem arrumado, e bem esquecido num canto fundo de um qualquer armário de nossa casa. E vai-se na onda, arranjando desculpas que contamos a nós próprios, para nos justificarmos de mais uma compra por impulso, e tão desnecessária.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Igualdade de impostos

Deveria ser evidente que o rendimento de cada cidadão seja taxado do mesmo modo independentemente da sua origem. Paga-se pelo que se recebe e não pela origem do recebimento. Em Portugal não é assim. Se o rendimento tem origem no trabalho ou em pensões de reforma, paga mais do que se esse rendimento for originado rendas de casa ou mais-valias de acções. António Costa resolveu dar uma de “socialista“ pretendendo englobar todos os rendimentos de um cidadão e taxando esse valor englobado. Nada mais justo! Acontece porém que António Costa recuou depois de alertado por Rui Rio “para as consequências na já miserável taxa de poupança “ Sem descontos aos senhorios não se poupa nada neste país. Os grandes espíritos sempre se encontram.

Carlos Anjos, Lisboa

Crónica de uma crise anunciada

A TAP é um bom exemplo de uma empresa historicamente cara para os contribuintes e tanto mais cara quanto mais estatizada for a sua gestão. A TAP é estrategicamente necessária para o país? No tempo das companhias de bandeira, talvez. Hoje, com toda a oferta existente, se ela desaparecer não haverá drama de maior.

Em 2015 foi, mal ou bem ou assim-assim, encontrada uma saída para acabar a prazo com as facturas ao contribuinte, através da sua privatização. Aí muita gente começou a rasgar as vestes pela importância estratégica da empresa, em parte aterrorizada pelo facto de se reduzirem os voos directos a partir de Lisboa, tão cómodos, especialmente se o contribuinte para isso contribuir. Em 2016, no âmbito da maré reversiva, o Estado inverte o curso do processo, voltando a ser o maior accionista. Confesso que até hoje ainda não entendi qual foi contrapartida que motivou realmente o sócio privado a aceitar essa redução de participação e de poder.

Hoje, a TAP volta a ser notícia pelos maus resultados, não muito surpreendente dado a histórica correlação dos mesmos com a influência do Estado na empresa e, pior ainda, pela instabilidade accionista. Obviamente que se fosse apenas entre privados, lá se entenderiam com maiores ou menores estragos. Com o peso pesado do Estado no meio, vai uma aposta em como veremos uma solução CCPoC (Com Custos Para o Contribuinte)?

Carlos J F Sampaio, Esposende