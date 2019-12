“As cegonhas são estimadas por todos, e por isso não temem o homem, que quasi as pode apanhar á mão. Uma vez apanhadas, facilmente se prestam á domesticidade, aprendendo até a correr atraz do dono e acompanhal-o a toda a parte. Comtudo porém, dotadas de grande philosophia, chegada a epoca dos maiores rigores do clima, esquecem tudo, abandonando a casa hospitaleira e as pessoas amigas, e vão em busca de regiões mais suaves” (1)

