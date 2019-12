Pelo menos 11 feridos em tiroteio em Nova Orleães

Onze pessoas foram atingidas num tiroteio este domingo de manhã em Nova Orleães. O ataque ocorreu na periferia do famoso bairro francês, no centro da cidade de Nova Orleães, no Luisiana, nos Estados Unidos.

A polícia de Nova Orleães revelou, num comunicado citado pela Associated Press, que duas pessoas se encontram em estado grave e que ainda não foram efectuadas detenções. No entanto, o superintendente da polícia Shaun Ferguson afirmou ao jornal The New Orleans Advocate que um suspeito já foi detido.

De acordo com a polícia, dez pessoas foram transportadas para dois hospitais locais, enquanto a 11.ª vítima ter-se-á dirigido ao hospital pelos próprios meios.

O tiroteio ocorreu numa zona de comércio movimentada em Canal Street. Segundo o superintendente Shaun Ferguson, a polícia dirigiu-se rapidamente ao local, numa altura em que se encontravam várias patrulhas em serviço devido ao famoso jogo anual de futebol universitário Bayou Classic, que está marcado para este fim-de-semana.