Não havia melhor dia para Ursula Von der Leyen herdar o “tesouro” que é a União Europeia

“Não podia haver melhor dia para começar o trabalho do que hoje”, afirmou a nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que inicia o seu mandato no dia em que se comemora o décimo aniversário da entrada em vigor do Tratado de Lisboa — “que acrescentou um bloco importante à arquitectura europeia e é tão relevante hoje como há dez anos para fortalecer a legitimidade e a democracia da nossa União”, considerou o novo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Ao lado do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, os dois novos líderes participaram esta manhã numa breve cerimónia na Casa da História Europeia para assinalar o “começo de uma nova etapa” e o “arranque de um novo ciclo institucional”. “Agora é o tempo de passar à acção e de transformar as promessas em resultados, responder às expectativas dos milhões de cidadãos que votaram como nunca nas últimas eleições europeias”, apelou Sassoli.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Antes de receber simbolicamente uma cópia do Tratado da União Europeia, e de escutar o Hino da Alegria, Ursula von der Leyen lembrou que o seu novo papel, como presidente da Comissão, é ser “guardiã dos tratados” e “custódia do espírito de Lisboa”. “O que herdámos hoje foi um tesouro: um continente em paz, com direitos e liberdade, e um mercado único com oportunidades económicas sem precedentes. Temos o dever de preservar este tesouro, e a responsabilidade de o deixar ainda mais forte do que quando o recebemos”, observou.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, começou por chamar a atenção para o facto de “estarmos aqui quatro presidentes, dois homens e duas mulheres” — a cúpula do poder institucional da União Europeia. Evocando a transformação profunda da última década, Lagarde reconheceu que “o que nos espera é um desafio formidável”, que descreveu numa frase curta: “passar desta [actual] fase de reparação a uma nova época de renovação e esperança”.

Charles Michel mostrou-se confiante. “Celebramos um novo ciclo com um grande entusiasmo e uma agenda ambiciosa. Esperam muito de nós, por isso trabalhemos em conjunto para dar mais alma a este projecto”, pediu.