Sporting perde com Gil Vicente e soma quarta derrota na Liga

O Sporting foi este sábado derrotado no terreno do Gil Vicente, por 3-1. A equipa de Silas não conseguiu assim aproveitar o deslize do Famalicão, no Algarve, frente ao Portimonense (2-1) na véspera para se aproximar do terceiro lugar.

A equipa de Barcelos chegou à vantagem na partida aos 18’, com um golo do búlgaro Bozhidar Kraev, após um enorme erro defensivo de Tiago Ilori. A resposta dos lisboetas surgiu já no final do período de descontos da primeira metade, com Wendel a empatar o encontro.

Já no segundo tempo, Acuña derrubou Baraye na sua área e, no penalti assinalado, Sandro Lima recolocou os gilistas em vantagem. E a equipa da casa ainda dilataria o marcador, para 3-1, nos descontos finais, por Naidji,

Um resultado que permitiu aos minhotos subirem ao sétimo posto, à condição, mantendo o Sporting o quarto posto a quatro pontos do Famalicão.