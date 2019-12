Portugal vence Itália e é campeão do mundo de futebol de praia

Portugal é, pela terceira vez na sua história, campeão do mundo de futebol de praia. O terceiro título mundial chegou neste domingo, depois de a selecção nacional ter vencido a Itália na final da competição por 6-4, disputada no Paraguai.

A vitória portuguesa foi consumada após uma reviravolta, já que no encontro decisivo marcou primeiro a Itália, logo aos 7’. Um golo que surgiu contra a corrente do jogo e no primeiro remate dos italianos, depois de Portugal ter iniciado o encontro com uma atitude ofensiva e construindo várias ocasiões de perigo.

Apesar de estar a perder, Portugal não se desconcentrou e chegou à igualdade três minutos depois, por intermédio de Léo Martins, o melhor marcador nacional na prova e que, na conversão de um livre, chegou ao seu sétimo remate certeiro na competição.

Foi já no segundo período da partida que Portugal se colocou em vantagem no marcador quando Jordan, num contra-ataque bem conduzido pelos portugueses, fez o 2-1.

Seguiram-se três golos consecutivos da selecção portuguesa. O 3-1 surgiu por André Lourenço, ainda na segunda parte, na recarga a um livre de Jordan. O 4-1, já na terceira parte da partida foi da autoria de Jordan, num livre directo. E o 5-1 pertenceu a Léo, também de livre directo.

A resposta italiana ainda permitiu à formação transalpina reduzir a desvantagem para 5-3, graças a golos de Ramaccioti e Josep, com a Itália a acertar ainda uma vez no poste da baliza portuguesa quando faltavam menos de dois minutos para o fim da partida. Mas um livre directo de Jordan a 1m58 do apito final praticamente sentenciou o resultado. Um golo para a Itália nos segundos finais do encontro não impediu Portugal de conquistar o seu terceiro título mundial, depois dos conquistados em 2001 e 2015.