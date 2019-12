Pedro Martins e Abel Ferreira empatam na Grécia

Lideravam o campeonato da Grécia sem qualquer derrota e assim vão continuar. O Olympiacos, de Pedro Martins, e o PAOK, de Abel Ferreira, empataram neste domingo a um golo na 12.ª jornada da liga helénica e permanecem no topo da classificação da prova, agora com 28 pontos.

No Pireu, o Olympiacos apresentou três portugueses na equipa titular (José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence), mas foi a formação de Salónica, que teve Vieirinha no banco durante todo o jogo, que marcou primeiro: aos 29’, o internacional islandês Sverrir Ingason colocou Abel Ferreira a vencer.

A vantagem do PAOK durou até ao minuto 64, quando o francês Mathieu Valbuena converteu uma grande penalidade que fixou resultado final (1-1) e mantém as duas equipas no comando, com nove pontos de vantagem sobre o OFI e Xanthi.