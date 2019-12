Juventus empata em Turim e perde a liderança

Cristiano Ronaldo regressou neste domingo aos golos pela Juventus, mas não evitou que a Juventus perdesse dois pontos e a liderança do Serie A. Na 14.ª jornada da liga italiana, a “vecchia signora” ficou-se por uma igualdade com o Sassuolo (2-2), enquanto o Inter derrotou em Milão a SPAL (2-1)

Em Turim, Leonardo Bonucci colocou a Juventus em vantagem, aos 20 minutos, mas com dois golos - Jeremie Boga (23’) e Francesco Caputo (47’) -, o clube da província de Modena conseguiu a reviravolta.

Já depois de ter visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo, Ronaldo acabou por empatar a partida, aos 67 minutos, na transformação de uma grande penalidade, voltando aos golos pela Juventus, após quatro jogos em branco.

O empate da “vecchia signora” foi aproveitado pelo Inter, que não perdeu pontos em Milão. Contra a SPAL, a formação treinada por Antonio Conte ganhou dois golos de vantagem com um bis do argentino Lautaro Martinez, mas no início da segunda parte Mattia Valoti reduziu, fixando o resultado final em 2-1.

Com estes resultados, o Inter assume a liderança da Seria A, com 37 pontos, mais um do que a Juventus.