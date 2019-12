Jesus não facilita e o Flamengo derrotou o Palmeiras

O “Brasileirão” já está ganho, mas Jorge Jesus continua sem facilitar. Neste domingo, na 36.ª jornada do campeonato brasileiro, o Flamengo foi a São Paulo defrontar um dos principais rivais e não deixou dúvidas sobre quem é a melhor equipa da prova: com um golo de Arrascaeta e dois de Gabriel Barbosa, o Flamengo derrotou o Palmeiras, por 3-1, e Jorge Jesus já tem 19 pontos de vantagem sobre a equipa de Mano Menezes.

Apesar de ter dentro duas semanas que disputar no Qatar a meia-final do Campeonato do Mundo de clubes, Jorge Jesus colocou no Arena Palestra Itália os seus melhores jogadores e o resultado foi mais um recital de futebol do Flamengo.

Com Gabriel Barbosa mais uma vez em destaque (ofereceu o primeiro golo a Arrascaeta e bisou depois), a equipa de Jesus esteve a vencer por 3-0, e o melhor que o Palmeiras conseguiu foi reduzir na parte final, com um golo de Matheus Fernandes.

Com mais esta vitória, o Flamengo passa a somar 28 jogos em todas as competições sem qualquer derrota. O último desaire de Jorge Jesus foi a 4 de Agosto, contra o Bahia, na 13.ª jornada do “Brasileirão”.