Celebrar o metal numa casa do Porto que o acolhe há 12 anos

Enquanto os Unfleshed debitam do palco o seu death metal old school, à sua frente parte do público movimenta-se numa espécie de caos organizado. Não é fácil manter o equilíbrio – o piso está escorregadio e o mosh está ao rubro. Entrar naquela roda era garantia de que mais cedo ou mais tarde o chão seria o destino mais certo. E assim aconteceu. Muitos foram caindo, mas com a certeza de que logo a seguir alguém os levantaria. Entre queda em queda, havia a garantia de que um acto solidário faria com que todos os que caíram voltariam a erguer-se.

Este espírito revela muito sobre a alma metaleira e sobre a teimosia de quem continua a garantir que esta “horda” de gente pacífica continue a ter uma casa. Essa casa é o Metalpoint, no Porto, que neste sábado celebrou 12 anos com cinco concertos. Para assinalar esta efeméride tocaram os Sadistic Overkill, Anifernyen, Humanart, Unfleshed e Antivoid (último concerto do grupo), todas bandas do baterista Hugo Louro de Almeida, proprietário da sala de concertos que é um fenómeno pela sua longevidade – é raro um espaço dedicado ao metal conseguir manter-se de portas abertas durante tantos anos.

A sala esteve à pinha, assim como os corredores do primeiro piso do Centro Comercial Stop, por onde se espalhavam metaleiros de várias gerações. A velha guarda esteve presente em força, mas também toda uma nova geração de metaleiros, revelando uma renovação de público dentro do género.

O metal no Porto está vivo e tem uma casa que o acolhe há 12 anos.