É no Outono que os cogumelos nascem... como cogumelos

Pouco depois das primeiras chuvas de Outono, os cogumelos invadem o solo das florestas e dos jardins urbanos. Brancos, amarelos, esverdeados, vermelhos com pintinhas brancas e de muitas outras cores, muitos nascem da terra, outros por cima de pinhas ou directamente em troncos de árvores. Em Portugal, entre as mais de 3000 espécies conhecidas de cogumelos, a maior parte surge no Outono, mas há alguns que preferem a Primavera. Importante é que haja humidade e que as temperaturas não estejam muito baixas.

Continuar a ler