Domingo terá chuva. O sol (e o frio) voltam na segunda-feira

Alguma chuva, frio moderado e períodos de sol: são estas as principais previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este fim-de-semana. Mas a segunda-feira vai trazer sol – e uma descida das temperaturas.

Para a região Norte e Centro, o IPMA prevê que este sábado seja marcado por céu em geral muito nublado e períodos de chuva por vezes forte no Minho e Douro Litoral. Existe ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada na região Norte no final do dia e de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde. Para a região Sul o cenário é muito semelhante.

Este sábado as temperaturas mínimas vão variar entre os 5ºC na Guarda e 14ºC em Sines e as máximas entre os 11ºC na Guarda e os 20ºC em Faro. Braga e Aveiro vão registar 17ºC de máximas, Porto, Viana do Castelo e Coimbra 16ºC, Lisboa, Setúbal, Santarém e Sines 19ºC, Castelo Branco 16ºC e Portalegre 13ºC.

Já no domingo, o sol poderá espreitar em algumas regiões a partir da tarde, ainda que acompanhado de algum nevoeiro e aguaceiros, com possibilidade de neve acima dos 1400 metros e de trovoada até ao final da manhã. Nas terras altas, o vento será de moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante oeste, tornando-se forte do quadrante norte a partir da tarde, com rajadas até 85 km/h.

É também a partir de domingo que os termómetros vão descer em todo o país, podendo chegar aos 3ºC de mínima em Bragança, 5ºC em Viseu e Vila Real, 9ºC no Porto, 12ºC em Lisboa e 10ºC em Faro. As máximas deverão ficar-se pelos 7ºC na Guarda, 15ºC no Porto, Aveiro e em Viana do Castelo, 11ºC em Portalegre e Viseu, 16ºC em Lisboa, Setúbal e Sines e 18ºC em Faro e Sagres.

Nos Açores e na Madeira, o IPMA prevê um fim-de-semana com períodos de céu nublado e sol no sábado. Os termómetros vão variar, este sábado, entre os 15ºC de mínima e os 21ºC de máxima no arquipélago dos Açores e, na Madeira, entre os 16ºC e os 23ºC. Este domingo, o dia continuará a ser de chuva para as ilhas, com as temperaturas a variar entre os 16ºC de mínima e os 22ºC nos Açores e os 17ºC de mínima e os 23ºC de máxima na Madeira.

Ao contrário do que acontecerá no continente (onde a chuva dará lugar ao sol e frio na segunda-feira), os arquipélagos deverão manter os aguaceiros e as temperaturas médias que rondam os 21ºC de máximas, tanto na Madeira como nos Açores.

Sol volta na segunda-feira

Na segunda-feira o sol deverá voltar a brilhar, mas vem acompanhado do frio. As previsões do IPMA apontam para “céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade entre o meio da manhã e o meio da tarde, em especial nas regiões Centro e Sul, e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos no Alentejo e Algarve”. Existe ainda a possibilidade de formação de gelo ou geada e de uma descida da temperatura mínima nas regiões do interior Norte e Centro.

O IMPA prevê que as mínimas oscilem entre os 0ºC na Guarda e os 10ºC em Faro e que as máximas variem entre os 7ºC na Guarda e os 17ºC em Sines, Sangres e Porto. Faro, Lisboa, Setúbal, Santarém, Aveiro, Viana do Castelo, Braga registarão 16ºC, Évora e Castelo Branco 14ºC e Bragança e Viseu 11ºC.