Presidente da Câmara de Valongo é candidato à distrital do Porto do PS

O presidente da Câmara de Valongo, José Manuel Ribeiro, é candidato à presidência da distrital do Porto do PS, actualmente liderado pelo eurodeputado e vereador da Câmara do Porto, Manuel Pizarro, confirmou o próprio à agência Lusa.

Contactado após ter anunciado na quinta-feira, sua página pessoal na rede social Facebook, a candidatura, o autarca socialista escusou-se a fazer mais afirmações, remetendo para o vídeo que suportou o anúncio.

Presidente da autarquia de Valongo desde 2013, José Manuel Ribeiro começa por dizer no anúncio na rede social que, aberto o novo ciclo de governação saído das últimas legislativas, “é tempo de virar a página na distrital do Porto”.

Considerando que o distrito do Porto “necessita de mais coesão, mais equilíbrio e de um partido mais forte, mais preparado e com outra ambição para o futuro, para os desafios do futuro do distrito, da região e do país”, o agora candidato quer um partido “onde todos os concelhos contem por igual” e “próximo dos seus autarcas, militantes e que dá voz às pessoas e às instituições e na linha da frente do projecto reformista do secretário-geral [do PS] António Costa”.

José Manuel Ribeiro defendeu “mais voz” para o distrito do Porto e apelou a que se “juntem” a ele na “caminhada em torno de ideias, onde há respeito pela diferença de opiniões”, garantindo ser uma “caminhada em que todos cabem”.

O actual presidente da distrital do Porto do Partido Socialista, Manuel Pizarro, foi reeleito a 28 de Março de 2018 com 96,6% dos votos.