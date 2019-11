João Gonçalves Pereira: “Gostava de ver Monteiro aceitar a história do CDS como um todo”

Entrevista

O vereador na câmara de Lisboa defende que o CDS deve “alicerçar as suas políticas no humanismo dos mais desfavorecidos” para se diferenciar de partidos como o Iniciativa Liberal ou o Chega. João Gonçalves Pereira, líder da distrital de Lisboa, diz que é preciso perceber se Manuel Monteiro já “fez as pazes” com o período recente do partido