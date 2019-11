Um momento de publicação independente: Revista i.E.

Apresenta-nos a tua publicação.

A Revista i.E. – Isto é, propriedade dos alunos do curso de Design e Tecnologia das Artes Gráficas do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), pretende ser um espaço de experimentação extra-curricular. Aqui colocam-se em práticas os ensinamentos recebidos, desde a área do design gráfico, à fotografia, à pré-impressão ou mesmo à produção gráfica. Toda a revista é concebida, criada, paginada e impressa pelos alunos, recorrendo aos equipamentos e matérias-primas disponibilizadas pelo IPT, tendo-se iniciado a sua publicação no ano de 1998 com o número 0 e 1. Por se tratar de um projecto extra-curricular, esta primeira série não passou destes primeiros dois números, no entanto, em 2013 a revista volta a ganhar vida.

Quem são os autores?

Dependendo do número, os alunos ou escrevem os artigos ou convidam docentes ou profissionais a escrever sobre um determinado tema. Não existe uma linha editorial rígida mas é costume haver artigos de opinião, entrevistas, artigos técnicos e galeria de trabalhos desenvolvidos nas aulas.

Do que querem falar?

Os temas dependem dos alunos que estão a preparar a edição.

​Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

Tratando-se de alunos de um curso onde se explora muito, paralelamente com o design gráfico, as questões técnicas da produção, em todas as edições existe uma desafio a superar. Esse desafio técnico pode passar pelo limitação da utilização de uma determinada cor, papel ou técnica de impressão, obrigando assim os alunos a propor a forma de ultrapassar essa limitação, sempre de uma forma criativa e exequível.

Onde está à venda e qual o preço?

A Revista i.E. está à venda no Instituto Politécnico de Tomar ou através do Facebook.

Porquê fazer e lançar publicações hoje em dia?

Um dos principais propósitos da Revista i.E. é poder mostrar aos alunos que ainda é possível editar em papel este tipo de publicações. Por isso, tentamos a cada nova edição mostrar algo que seria apenas possível “ver” numa publicação impressa. Existem nas nove edições já lançadas pormenores como a complementaridade de artigo nas plataformas online, utilização de impressões especiais, utilização de realidade aumentada e outras técnicas que permitem mostrar o real contributo de uma edição impressa. A décima edição acabou de sair.