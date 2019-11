Greta chega a Portugal terça-feira. Deputados ponderam recebê-la no Porto de Lisboa

A activista ambiental sueca Greta Thunberg anunciou este sábado que a sua chegada a Lisboa está prevista para a manhã de terça-feira, antes de viajar para a capital espanhola para participar na cimeira sobre as Alterações Climáticas (COP25).

“Dia 18. Estamos a caminho da Europa. O dia previsto para a chegada é terça-feira de manhã. Vamos chegar à Doca de Alcântara, Lisboa. Esperamos encontrar-vos aí!”, refere a jovem activista, de 16 anos, em mensagem no Instagram.

Em comunicado, a associação ambientalista Zero divulgou a mensagem de Greta Thunberg e precisou que o veleiro La Vagabonde vai atracar na Doca de Alcântara no final do pontão encostado ao Rio Tejo, junto à Gare Marítima de Alcântara.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O presidente da comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, o bloquista José Maria Cardoso, disse este sábado ao PÚBLICO que vai propor que a comissão que lidera se desloque ao Porto de Lisboa para receber a activista sueca Greta Thunberg na sua curta passagem por Portugal.

O Parlamento havia convidado a jovem ecologista para participar numa sessão de trabalho, mas, apesar de ainda não haver nenhuma informação taxativa e oficial, o deputado já se está a preparar para a eventualidade de Greta não conseguir passar pela Sala do Senado.

Mais populares A carregar...

José Maria Cardoso acrescenta que o facto de Greta não ir ao Parlamento não impedirá que os deputados demonstrem solidariedade em relação à sua causa. “Tudo faremos para que haja um contacto, ainda que breve, para simbolizar que reconhecemos a sua causa.”