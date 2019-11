Como o Rei dos Preservativos está a mudar os bairros pobres do Quénia

Stanley Ngara, de 47 anos, é conhecido no Quénia como o "Rei dos Preservativos". Ao longo dos anos, perdeu vários amigos de infância para o VIH/sida. Foi isso que o motivou a iniciar uma campanha pelo sexo seguro.

Ngara quer consciencializar os habitantes das zonas mais pobres de Nairóbi, capital do Quénia, para a importância de usar preservativo durante as relações sexuais, que ainda é um tema tabu em muitas regiões.

Já lá vão sete anos desde que começou a distribuir preservativos pelos bairros onde foram registados mais casos de VIH em Nairóbi e a instruir os cidadãos sobre a forma como devem usar aquele método contraceptivo. "O Quénia precisa de mais reis e rainhas dos preservativos", refere, acrescentando que a estigmatização e a ignorância são predominantes nos bairros pobres. Numa só manhã chegou a distribuir 14 mil preservativos, mas Ngara diz que "serão precisos muitos mais para que exista uma geração inteira livre da sida em Nairóbi".

De acordo com o UNAIDS, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH, cerca de 1,6 milhões de cidadãos quenianos estavam infectados com o vírus em 2018 e 25 mil morreram de uma doença relacionada com o mesmo.

O Dia Mundial de Luta Contra a Sida é assinalado a nível mundial este domingo, 1 de Dezembro. A data tem como objectivo alertar as populações para a necessidade de prevenção e de precaução contra o vírus, servindo também para lembrar todas as pessoas que morreram ou que estão infectadas com a doença.