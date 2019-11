As imagens mais bizarras de 2019, para a Reuters

Na selecção das imagens mais bizarras de 2019, compiladas pela agência Reuters, há de tudo um pouco: animais que aparentam comportamento humano, como é o caso de um bebé gibão que abraça um ursinho de peluche no Cazaquistão, de uma porca que pinta na África do Sul (chamada Pigcasso) e de cães que surfam na Califórnia; pessoas que se sentam em caixões durante uma aula que ensina a “morrer bem”, na Coreia do Sul; robôs nos papéis de segurança, enfermeiro, limpa-neves e, ainda, dançarino de varão; palhaços numa igreja em Londres e pessoas que tomam banho numa fonte termal em forma de panela com frutas e legumes, na China.

Muitas das fotografias são tiradas em desfiles, cerimónias e festivais em todo o mundo. Para além das localizações já mencionadas, França, Tailândia, Alemanha, Bélgica e Nepal foram alguns dos panos de fundo das fotografias desta compilação, que inclui ainda uma porca de terapia num aeroporto norte-americano.