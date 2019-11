Emplastros da bola

Quando se fala na possibilidade de descer o IVA sobre a electricidade encolhendo assim a factura mensal da luz para particulares e empresas, surge a anedótica notícia de que o Presidente da Liga de Futebol pressionou o Governo para também reduzir o IVA sobre o preço dos bilhetes dos jogos à taxa mínima. Somos os campeões da electricidade e do gás mais caros da Europa em termos de poder de compra das famílias, mas esta gente está mais preocupada com os estádios vazios construídos com os milhões do erário público, em 2004, e a compararem-se com os organizadores de espectáculos como o canto, dança, música, teatro, cinema e circo. Com as cenas ridículas que vemos nos inúteis programas desportivos, com o clima de guerrilha em volta dos relvados, com o parasitismo e intimidação das claques, com transferências e ordenados pornográficos do futebol, com clubes tecnicamente falidos, nós é que devíamos estar isentos de aturar estes emplastros da bola.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Vaidade e presunção

A deputada Joacine Katar Moreira do Livre deixou cair a máscara ainda no início desta legislatura. Apresentada como uma “estrela” pelos seus pares, revelou afinal alguém portador de uma vaidade absurda, um desejo algo doentio por protagonismo, o deslumbramento grátis e pueril. Só faltava a cereja no bolo quando pediu (exigiu) segurança para a acompanhar no Parlamento para, imagine-se, não ser incomodada pelos jornalistas (!), facto inédito na nossa democracia, o ridículo e presunção no seu melhor. A chegada do Livre tem sido palco desastrado de ocorrências esquisitas, assessor de saias (o mau gosto não é crime, mas muito útil para aparecer nos meios de comunicação), o incumprimento do prazo no projecto para a lei da nacionalidade, etc.. Não prevejo um futuro fácil para este partido, não senhor!...

José Alberto Mesquita, Lisboa

Joacine Katar Moreira

Este nome, acima epigrafado, tem lançado muita polémica à sua volta, tanto pelo que tem sido dito e não dito na e fora da Assembleia da República. O Partido Livre procura agora resolver o primeiro problema surgido no seu seio, talvez sem saber lá muito bem o que fazer para o debelar. A dúvida que surgiu, bem como outras que se vão acumulando, poderá levar-nos, por certo, a pensar que terá havido um erro de casting em ordenar democraticamente tal indigitação.

A ver vamos em que tudo vai ficar, a Democracia agradece.

José Amaral, Vila Nova de Gaia