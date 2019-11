Polícia holandesa deteve homem de 35 anos suspeito do esfaqueamento em Haia

A polícia holandesa afirmou este sábado que deteve um homem de 35 anos suspeito de ter sido o autor do esfaqueamento que feriu três jovens em Haia, na Holanda, nesta sexta-feira.

O suspeito foi levado pela polícia holandesa para interrogatório.​

Pelo menos três pessoas ficaram feridas esta sexta-feira durante um ataque com uma arma branca no centro de Haia. As vítimas, duas raparigas de 15 e um rapaz de 13 anos, tiveram alta do hospital na sexta-feira à noite.

A emissora nacional holandesa NOS avançou na sexta-feira que o ataque não terá tido motivações terroristas. “Neste momento, não há indicação de motivos terroristas”, disse a emissora citando “fontes variadas”. Já este sábado e citando testemunhas oculares, a NOS disse que as raparigas tinham entrado a correr numa loja no centro de Haia e que pouco depois um homem “atlético” fugiu do local, esquivando-se com facilidade aos obstáculos da zona.

A área esteve vedada durante várias horas depois do ataque enquanto a polícia procurava por pistas e questionava testemunhas, ao mesmo tempo que os serviços de emergência médica ajudavam as vítimas.

O ataque teve lugar às 19h (menos uma em Portugal Continental) — foi quando foi comunicado à polícia que um homem estava a apunhalar pessoas na zona de Hudson Bay, um grande armazém no centro histórico da cidade.

Em Haia, o centro comercial e a praça estavam repletas de pessoas a fazer compras — o ataque coincidiu com as promoções do “Black Friday”. Não existem ainda informações sobre a identidade ou motivações do atacante; mas a polícia, para o descrever, usou um termo holandês aplicado a pessoas originárias do Norte de África ou descendentes destas, diz a agência Reuters.