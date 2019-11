Ala menos radical mantém liderança do AfD

A Alternativa para a Alemanha (AfD) quer ser governo e não tem dúvidas de que mais tarde ou mais cedo os democratas-cristãos (CDU) serão obrigados a coligarem-se com ela. Os quase 570 delegados do congresso do partido de direita radical escolheram neste sábado a nova liderança, apostando no deputado federal Tino Chrupalla e no porta-voz Jörg Meuthen. Em causa está também a estratégia a seguir: manter o rumo actual ou virar ainda mais para a direita.

