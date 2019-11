No início eram os peixes ou os assados, mas o Natal viciou-se no bacalhau

Pode parecer hoje estranho, mas a Consoada começou por ser uma refeição bem frugal e contida. Um momento de sobriedade e quase recato, em respeito pela atitude de jejum própria do tempo de advento. Celebrou-se também depois com peixes, galinha e borrego ainda antes da chegada do peru, por influência das modas de Paris, e foi já na segunda metade do século passado, e com decisivo impulso do Estado Novo, que o hábito do bacalhau impôs o seu domínio nas mesas de Natal dos portugueses.

