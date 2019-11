Lâmpadas LED e árvores gigantes: as iluminações de Natal em Lisboa e no Porto

Depois de Lisboa, na sexta-feira, este sábado foi a vez de o Porto inaugurar as suas iluminações de Natal. Pelas 18h, milhares de pessoas assistiram à inauguração das luzes da “árvore” de Natal (com 31.600 lâmpadas LED), na Avenida dos Aliados, viram o tradicional fogo-de-artifício que acompanha a cerimónia e um espectáculo de video mapping.

Em Lisboa, no Terreiro do Paço, impera uma árvore de Natal com 30 metros de altura. Espalhadas pela cidade estão mais de 2 milhões e 350 mil lâmpadas LED, que permite uma “poupança energética na ordem dos 80%”, segundo a autarquia.