Pensões a caminho de subir menos do que salários em 2020

Com a divulgação esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) dos dados da inflação de Novembro e da variação do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, o cenário em relação à evolução dos rendimentos dos portugueses durante o próximo ano ficou bastante mais completo. Na sequência da inflação quase nula e apesar do crescimento económico acima de 2%, as pensões e outros apoios sociais terão para já apenas um crescimento ligeiro, bem abaixo do salário mínimo e da evolução dos salários que se regista actualmente na economia.

